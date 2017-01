conoce al super atractivo, super talentoso elenco de 'skins' en 2009 | ES | Translation

La serie Skins se lanzó en enero de 2007 como una fascinante e innovadora alternativa a otros dramas juveniles mediocres y acabó convirtiéndose en mucho más que eso -en especial para su nicho demográfico-. A menudo polémico, a veces crudo pero siempre real, Skins continúa abordando temas y tabúes típicos de la vida adolescente, incluyendo bebidas/drogas/sexo/sexualidad y violencia. El éxito de la serie puede atribuirse al estándar de actuación y a la calidad del guión, con la elección de jóvenes talentos con una comprensión clara de quién es su audiencia. Desde los primeros días de Grange Hill, los jóvenes no habían podido mirar la televisión y ver un reflejo tan honesto de su cultura. Están reconstruyendo el perfil del género. Con el elenco de la serie uno y dos, conocida como la primera generación, abrazando la vida después del la exitosa serie (tres palabras: 'Dev', 'Slumdog' y 'Patel'), Skins se ha forjado la reputación de ser un semillero del que surge lo mejor del nuevo talento británico. En una sesión fotográfica exclusiva, el elenco de la tercera y cuarta temporada -esta última a punto de estrenarse- demuestran que esta segunda generación también tiene mucho que decir.

Jack O'Connell

Edad: 18. Descríbete a ti mismo... Sensato, supongo. ¿Qué llevas puesto? Tenis Puma, el resto pertenece a las personas del equipo de fotografía. ¿Tu película favorita es...? Shawshank Redemption. ¿Tu álbum favorito? Don Letts Presents The Mighty Trojan Sound. ¿La mejor ideaque has tenido en tu vida? Los hippies tenían razón. ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? Vaya que sí. Dada tu experiencia de ser adolescente, ¿qué tan precisa es Skins? Es exagerada para fines de entretenimiento, hay que tener en mente que tratamos de llegar a toda una generación con sólo ocho personajes. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? Elvis.

Lily Loveless

Edad: 19. Descríbete a ti misma... Irrisoria, soñolienta, hambrienta, boba, relajada. ¿Qué llevas puesto? Zapatos náuticos, leggings, top y chaqueta. ¿Talentos ocultos? El ballet. ¿La entrevista de tus sueños? Al legendario Michael Caine. ¿Tu libro favorito es...? The Lovely Bones. ¿Tu película favorita? Romeo y Julieta. ¿Tu álbum favorito? Into the Groove de Madonna. ¿Tu marca favorita? A Bathing Ape o KFC. ¿La mejor idea que has tenido en tu vida? Ser actor, aunque también podría ser mi peor idea. Dada tu experiencia de ser adolescente, ¿qué tan precisa es Skins? Se basa en historias reales, pero necesita ser emocionante, debido a que es un programa de entretenimiento en televisión. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? Una loca.

Kaya Scodelario

Edad: 17. Descríbete a ti misma... Brasil, el barrio Camden, divertida, espontánea, habladora. ¿Qué llevas puesto? Vaqueros ajustados y una ombliguera. ¿Talentos ocultos? Hablo portugués con fluidez. ¿La entrevista de tus sueños? A Arnold Schwarzenegger. ¿Tu libro favorito es...? Time Traveller's Wife de Audrey Niffenegger. ¿Tu película favorita? Face Off. ¿Tu álbum favorito? Electric Feel de MGMT. ¿Tu marca favorita? McDonalds. ¿La mejor i-Dea de la historia? Aprender a no preocuparme por lo que otras personas piensan y desarrollar confianza en mí misma. En tiempos de la Restricción Crediticia, ¿qué consejo le darías a tus amigos o familiares? En lugar de regalos de cumpleaños mejor regalen un día de diversión. ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? He conocido a gente maravillosa, así que sí. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? Al interés amoroso de Arnold Schwarzenegger.

Ollie Barbieri

Edad: 17. ¿Qué llevas puesto? Mis Nike Bs favoritos, un par de jeans y una camisa gris. ¿Talentos ocultos? Puedo hacer una imitación de Chewbacca, si eso cuenta. ¿La entrevista de tus sueños? A Johnny Depp, porque es increíble en Fear and Loathing. ¿Tu libro favorito es...?The Long Walk de Slavomir Rawicz. ¿Tu película favorita? Shawshank Redemption. ¿Tu álbum favorito? So What de Miles Davis. ¿Tu marca favorita? Drop Records. ¿La mejor i-Dea de la historia? La mayoría de mis ideas son terribles. ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? Más o menos. Puede ser molesto, especialmente cuando no estás de ánimo.

Merveille Lukeba

Edad: 19. ¿Qué llevas puesto? Camiseta Nike con dibujos animados y jeans. ¿Tu película favorita?Man on Fire. ¿Tu marca favorita? Ed Hardy. En tiempos de la Restricción Crediticia, ¿qué consejo le darías a tus amigos o familiares? Ahorren su dinero. ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? Sí, está bien. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? El del Príncipe Carlos.

Megan Prescott

Edad: 17. Descríbete a ti mismo... Creativa, leal, pequeña, escandalosa, tranquila. ¿Qué llevas puesto? Jeggins, chaleco blanco y Reebok clásicos. ¿Talentos ocultos? Toco la batería. ¿La entrevista de tus sueños? A Bruce Willis y Julia Roberts. ¿Tu libro favorito es...? P.S. I Love You. ¿Tu película favorita? Clueless. ¿Tu álbum favorito? Rompin' Shop de Vybz Kartel. ¿Tu marca favorita? Kurt Geiger. ¿La mejor i-Dea de la historia? Tengo las mejores ideas para anuncios todo el tiempo. Estoy en la industria equivocada. ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? ¡Cuando la atención es de chicos jóvenes en buena forma no me molesta en absoluto! Dada tu experiencia de ser adolescente, ¿qué tan precisa es Skins? Es muy exagerada, pero a veces también es muy precisa. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? El de la hija perdida desde hace años de alguien en Desperate Housewives.

Luke Pasqualino

Edad: 19. Descríbete a ti mismo... Italiano, divertido, impresionista. ¿Qué llevas puesto? Playera polo Fred Perry, jeans skinny rasgados, tenis high-top de Nike. ¿Talentos ocultos? Hacer figuras de animales con globos. ¿Tu libro favorito es...? La autobiografía de Richard Branson. ¿Tu película favorita? Pursuit of Happiness. ¿Tu álbum favorito? Ain't No Sunshine de Bill Withers. ¿Tu marca favorita? All Saints. ¿La mejor i-Dea de la historia?¡Hacerle bromas a Ollie! ¿Te gusta la atención que Skins ha atraído hacia tu persona? Sí, es un gran halago que me pidan fotos y autógrafos cuando me reconocen. Dada tu experiencia de ser adolescente, ¿qué tan precisa es Skins? ¡Bastante! Conozco gente que es como cada uno de los personajes. Si pudieras interpretar cualquier papel, ¿cuál sería? James Bond o Alfie.